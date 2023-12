TimkenSteel Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die Timkensteel-Aktie erlebte in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 19,86 USD. Der aktuelle Schlusskurs von 21,83 USD weicht um +9,92 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (20,43 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+6,85 Prozent) und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Timkensteel-Aktie somit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Hinblick auf fundamentale Daten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 17. Dies bedeutet, dass die Börse 17,77 Euro für jeden Euro Gewinn von Timkensteel zahlt, was 81 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 93. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält auf Grundlage des KGV ein "Gut"-Rating.

Die Einschätzung der Stimmung rund um die Aktie von Timkensteel basiert auf weichen Faktoren wie Kommentaren in sozialen Medien. Hierbei wurden neutrale Kommentare festgestellt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch das langfristige Stimmungsbild der Investoren und Nutzer im Internet deutet auf eine "Neutral"-Bewertung hin, basierend auf einer mittleren Aktivität und einer negativen Änderung der Stimmung. Somit wird der Aktie von Timkensteel in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Schlecht" zugewiesen.