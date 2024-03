TimkenSteel Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Die Metallus befindet sich derzeit mit einem Kurs von 20,26 USD um -2,97 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch -3,06 Prozent, wodurch auch hier die Einstufung "Neutral" lautet. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ein bedeutender Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Metallus wurden zuletzt hauptsächlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht. Zudem gab es in den vergangenen Tagen weder starke positive noch negative Themen rund um Metallus, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz um Metallus über einen längeren Zeitraum zeigt eine mittlere Diskussionsintensität, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch auf eine negative Veränderung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividende weist Metallus derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Metalle und Bergbau") von 8330,4 % als "Schlecht" eingestuft wird.