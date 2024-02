Timeseighborhood Holdings Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf zu betrachten. Für die Times Neighborhood-Aktie liegt der RSI-Wert aktuell bei 35,71, was darauf hindeutet, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Bei einer Ausweitung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 56, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist.

Die Bewertung des Sentiments und Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im Vergleich zum Vormonat unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Times Neighborhood-Aktie für die letzten 200 Handelstage einen Wert von 0,56 HKD, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 0,45 HKD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Aktie. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine neutrale Einschätzung und Stimmung der Anleger wider.

Insgesamt wird die Times Neighborhood-Aktie in Bezug auf den RSI, das Sentiment und Buzz, die technische Analyse und die Anlegerstimmung als neutral eingestuft.