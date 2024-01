Timeseighborhood Holdings Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt der RSI bei 25, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 66,67, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt führt dies zu einem "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Diskussion in den sozialen Medien und die Anlegerstimmung zeigt sich eine neutrale Haltung gegenüber Times Neighborhood. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen werden ebenfalls vornehmlich neutral bewertet. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Times Neighborhood daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 0,59 HKD für den Schlusskurs der Times Neighborhood-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,51 HKD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,53 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält Times Neighborhood daher eine "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.