Timeseighborhood Holdings Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die technische Analyse der Times Neighborhood-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,6 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,52 HKD liegt, was einem Unterschied von -13,33 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Unter Berücksichtigung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage von 0,53 HKD erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nur um -1,89 Prozent davon abweicht.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment gab es in den letzten zwei Wochen neutrale Diskussionen über die Times Neighborhood-Aktie, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien ergaben eine mittlere Aktivität hinsichtlich des Stimmungsbildes der Times Neighborhood-Aktie, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Dies zeigt, dass das langfristige Stimmungsbild der Aktie neutral ist.

Schließlich zeigt der Relative Strength Index (RSI), dass die Times Neighborhood-Aktie kurzfristig als überverkauft eingestuft wird, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf längerfristiger Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält die Times Neighborhood-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments und des Relative Strength Index.