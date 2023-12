Timeseighborhood Holdings Aktie: Aufschrei, garantiert!

Die Times Neighborhood-Aktie zeigt laut der technischen Analyse derzeit ein "Schlecht"-Signal. Der aktuelle Kurs von 0,5 HKD liegt 19,35 Prozent unter dem GD200 (0,62 HKD). Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, weist mit 0,54 HKD auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand -7,41 Prozent beträgt. Auf Basis des Durchschnitts aus 50 und 200 Tagen wird der Aktienkurs daher insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für Times Neighborhood basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und war in den letzten zwei Wochen neutral. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie heute führt. Insgesamt erhält die Times Neighborhood-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können das Stimmungsbild und die Einschätzungen für Aktien beeinflussen. Bei Times Neighborhood wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, sodass sich insgesamt ein "Neutral"-Stimmungsbild ergibt.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Der RSI der Times Neighborhood führt bei einem Niveau von 50 zur Einstufung "Neutral". Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet mit einem Wert von 55 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Times Neighborhood-Aktie.