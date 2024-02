Times China Aktie: Ist das noch normal?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI für Times China in den letzten 7 Tagen liegt bei 28,26 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Auf 25-Tage-Basis wird der RSI jedoch als "Neutral" eingestuft, da Times China weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Times China in den letzten Monaten die übliche Aktivität gezeigt. Daher wird das Sentiment als "Neutral" eingestuft, da sich die Rate der Stimmungsänderung kaum geändert hat.

Die Analysten haben auch die Stimmung auf den sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Die Nutzer haben hauptsächlich neutrale Themen rund um Times China diskutiert, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" für die Stimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Times China-Aktie sowohl auf längerfristiger 200-Tage-Basis als auch auf kurzfristiger 50-Tage-Basis unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Times China derzeit gemischte Bewertungen erhält, wobei der RSI auf kurzfristiger Basis positiv, das Sentiment und der Buzz neutral und die technische Analyse negativ bewertet werden.