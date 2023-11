Times China Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technisches Analyseinstrument, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Für die Times China-Aktie liegt der aktuelle RSI-Wert bei 42,31, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 44, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz um die Times China-Aktie lassen sich auch über einen längeren Zeitraum anhand der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachten. Die Aktie zeigt dabei eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderungsrate, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse betrachtet auch trendfolgende Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt für die Times China-Aktie liegt bei 0,64 HKD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,39 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Times China ist insgesamt besonders positiv, was sich in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt. Positive Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.