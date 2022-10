'Times': Britischer Finanzminister Kwarteng vor dem Aus

LONDON (dpa-AFX) - Angesichts der andauernden Kritik an seinen Haushaltsplänen steht der britische Finanzminister Kwasi Kwarteng nach Informationen der Zeitung "Times" vor dem Aus. Kwarteng werde entlassen, berichtete das Blatt am Freitag unter Berufung auf ungenannte Quellen. Ein Nachfolger stehe noch nicht fest. Premierministerin Liz Truss wolle zudem bei einer Pressekonferenz am Nachmittag ankündigen, dass sie weite Teile der Wirtschaftspläne, die sie erst vor wenigen Wochen angekündigt hatte, zurücknehmen werde.

Die Regierungschefin, die erst seit dem 6. September im Amt ist, war auch in den eigenen Reihen wegen der nur auf Schulden finanzierten Vorhaben schwer unter Druck geraten. Mit einer Entlassung würde Truss Kwarteng zum Sündenbock machen und versuchen, ihren eigenen Kopf zu retten, spekulierten britische Medien./bvi/DP/zb