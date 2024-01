Times-Anleger wird’s freuen!

Die technische Analyse der Times-Aktie ergibt ein insgesamt "Gut"-Rating. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 41,2 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 48,99 USD liegt. Dies entspricht einem Unterschied von +18,91 Prozent. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (44,62 USD) liegt der letzte Schlusskurs über diesem Wert (+9,79 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen aktuellen Wert von 11, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird auch hier ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine neutrale Einstufung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich der Times-Aktie in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die langfristige Meinung von Analysten ergibt insgesamt eine "Gut"-Bewertung, basierend auf 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 40,5 USD, was einer prognostizierten Performance von -17,33 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" seitens der Redaktion.