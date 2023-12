Timeless Software Aktie: Viel Lärm um nichts?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Er basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum. Für Timeless wurde der RSI für die letzten 7 Tage und für eine längere 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 66,67 Punkten, was auf ein neutrales Rating für die Timeless-Aktie hinweist. Der RSI25 hingegen liegt bei 70, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird, was zu einer schlechten Bewertung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken gab es in den letzten Tagen keine positiven oder negativen Ausschläge. Die Anleger haben weder positiv noch negativ über das Unternehmen diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Timeless derzeit bei 12,75 liegt, was 70 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine positive Bewertung erhält.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Timeless-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,02 HKD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,018 HKD weicht um -10 Prozent ab, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von -10 Prozent, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Timeless-Aktie gemäß der technischen Analyse ein schlechtes Rating.