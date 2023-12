Timeless Software Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die technische Analyse der Timeless-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,02 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,019 HKD weicht somit um -5 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,02 HKD) weist eine ähnliche Abweichung von -5 Prozent auf, was erneut zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Branchenvergleich hat die Timeless-Aktie in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -5,26 Prozent erzielt. Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die im Durchschnitt um -7,42 Prozent gefallen ist, bedeutet dies eine Outperformance von +2,15 Prozent. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -7,42 Prozent hatte, liegt Timeless um 2,15 Prozent über diesem Durchschnittswert. Somit ergibt sich eine ähnliche Rendite im Branchen- und Sektorvergleich, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Auf fundamentaler Basis ist Timeless unserer Einschätzung nach im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau) unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 12,75, was einen Abstand von 75 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 51,39 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Timeless führt bei einem Niveau von 75 zur Einstufung "Schlecht". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 62,5 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" auf Basis des RSI.

Diese Analysen führen insgesamt zu einem neutralen Rating für die Timeless-Aktie, basierend auf technischer und fundamentaler Analyse sowie dem Relative Strength-Index.