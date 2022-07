Timecho, gegründet von den Entwicklern von Apache IoTDB, sammelt über 10 Millionen US-Dollar für Open-Source-Software, Forschung und Entwicklung sowie Time Series-Datenbanklösungen

Stuttgart, Deutschland und Beijing (ots/PRNewswire) -Timecho, gegründet von den Schöpfern von Apache IoTDB, einer IoT-nativen Zeitreihendatenbank, hat eine erste Finanzierungsrunde von mehr als 10 Millionen US-Dollar unter der Leitung von Sequoia China und mit Beteiligung von Koalafund, Gobi China und Cloudwise bekannt gegeben.Time-Series-Datenbanken haben sich in den letzten Jahren stark entwickelt, um den neuen Anforderungen an die Datenverwaltung im Zeitalter des Internet der Dinge (IoT) gerecht zu werden. Entwickler suchen nach einer Datenbank, die die Dateneingangsraten, die Speicherkomprimierung sowie die Abfrage- und Analysefunktionen optimiert, die den Anforderungen ihrer zeitgesteuerten Datenanwendungen entsprechen. Timecho basiert auf Apache IoTDB, einem Open-Source-Projekt der Spitzenklasse, das im Jahr 2021 unter allen Apache-Projekten den siebten Platz bei den Commits (einzelnen Änderungen an Dateien) einnahm. Timecho ist technisch in der Lage, eine grundlegende Infrastruktur für anspruchsvolle industrielle Anwendungsfälle bereitzustellen. Darüber hinaus verfügt das Timecho-Team über mehr als 40 Patente und Veröffentlichungen in branchenführenden Fachzeitschriften für Zeitreihenmanagement wie ICDE, SIGMOD und VLDB.„Abgesehen von seiner herausragenden Leistung ist Apache IoTDB leichtgewichtig, benutzerfreundlich und tief in die Software im Big-Data-Ökosystem integriert, einschließlich Apache PLC4X, Kafka, Spark und Grafana", sagte Dr. Xiangdong Huang, Gründer von Timecho und PMC-Vorsitzender von Apache IoTDB. „Es wird von zahlreichen Unternehmen in der Energiewirtschaft, im öffentlichen Nahverkehr, in intelligenten Fabriken und anderen Bereichen eingesetzt. Um die Anwendung im IoT-Bereich zu erweitern und die Leistung zu verbessern, um die spezifischen Anforderungen von Unternehmen zu erfüllen, wird Timecho weiterhin aggressiv in Forschung und Entwicklung investieren, um Funktionen wie die End-Edge-Cloud-Zusammenarbeit zu verbessern."„Timecho pflegt einen intensiven Austausch mit der Open-Source-Community", sagt Dr. Julian Feinauer, Technischer Direktor von Timecho für den europäischen Markt und PMC-Mitglied von Apache IoTDB. „Mit der Finanzierung werden wir in der Lage sein, die Forschung und Entwicklung zu beschleunigen, um Entwicklern und Unternehmen zu helfen, die Leistungsfähigkeit von Apache IoTDB optimal zu nutzen."Timecho wird sich auf die Bereitstellung von Lösungen konzentrieren, die besser an High-End-Geräte, Massengeräte, Plattformen mit begrenzten Rechenressourcen und weitere Szenarien angepasst werden können.Über TimechoTimecho kombiniert „Zeit" mit „Echo", was bedeutet, dass Zeitreihendaten wertvoller werden. Timecho wurde von den Entwicklern von Apache IoTDB gegründet und liefert IoT-native Zeitreihenlösungen, die den Anforderungen von Massendatenspeicherung, schnellen Lesevorgängen und komplexer Datenanalyse gerecht werden und es Unternehmen ermöglichen, den Wert von Zeitreihendaten mit höherer Zuverlässigkeit bei geringeren Kosten zu nutzen.Weitere Informationen finden Sie unter www.timecho.com oder seine LinkedIn-Seite (https://www.linkedin.com/company/timecho/).contact@timecho.comKontakt:Timecho Europe GmbHEmma-Joos-Straße 670439 Stuttgart+49 (0)7021 87868 01contact@timecho.comOriginal-Content von: Timecho Limited, übermittelt durch news aktuell