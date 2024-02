Time Watch Investments Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Time Watch Investments wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Textilien Bekleidung und Luxusgüter) als unterbewertet angesehen, was auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22,04 im Vergleich zum Branchen-KGV von 30,55 zurückzuführen ist. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Time Watch Investments festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet, da auch die Kommunikationsfrequenz stabil geblieben ist.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Time Watch Investments-Aktie liegt bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (83,33) zeigt jedoch, dass die Time Watch Investments-Aktie überkauft ist, was zu einer abweichenden "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Time Watch Investments.

Mit einer Dividendenrendite von 2 Prozent hat Time Watch Investments derzeit einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 6,25%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie aufgrund der Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche.

Insgesamt zeigt die Bewertung, dass Time Watch Investments auf fundamentaler Basis als unterbewertet angesehen wird, während das Sentiment und der Buzz neutral sind. Die RSI-Bewertung ergibt jedoch ein schlechtes Rating, ebenso wie die Dividendenrendite, die ebenfalls als schlecht eingestuft wird.