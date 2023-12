Time Watch Investments Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Time Watch Investments bleibt neutral, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen von den Anlegern diskutiert. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung im Anleger-Sentimentsbarometer.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, wird oft der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Für Time Watch Investments liegt der RSI bei 47,06 und der RSI25 bei 61,11, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Time Watch Investments weist hier einen Wert von 26,72 auf, was im Vergleich zum Branchenmittel im Bereich "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" deutlich günstiger ist. Das Branchen-KGV liegt bei 36,01, was zu einer Unterbewertung von 26 Prozent führt. Basierend auf diesem Wert wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Time Watch Investments in den letzten 12 Monaten eine Performance von 30,76 Prozent erzielt. Dies stellt eine Outperformance von 6,29 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche dar. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite von Time Watch Investments um 21,43 Prozent höher. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.