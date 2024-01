Time Watch Investments Aktie: So geht’s nicht weiter!

Aktienkurse werden nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt. Die Analysten von Time Watch Investments haben die Kommentare auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass diese neutral waren. Auch die Themen, die in den vergangenen Tagen in den sozialen Medien rund um Time Watch Investments diskutiert wurden, waren hauptsächlich neutral. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die Fundamentaldaten ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Time Watch Investments beträgt 26, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 32 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie von Time Watch Investments daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie die Einschätzung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Time Watch Investments beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 100 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 60,56, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird sie abweichend als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Time Watch Investments in diesem Punkt der Analyse als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Time Watch Investments bei 2,19 %, was einen geringeren Ertrag als der Durchschnitt der Branche Textilien Bekleidung und Luxusgüter bedeutet. Die Dividendenpolitik des Unternehmens wird daher als "Schlecht" bewertet.