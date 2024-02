Time Watch Investments Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien sind wichtige Indikatoren für das aktuelle Bild einer Aktie. In den letzten vier Wochen gab es bei Time Watch Investments keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild, daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator zur Bewertung der Kursdynamik einer Aktie. Der RSI von Time Watch Investments liegt bei 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beträgt jedoch 83,33, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt und somit zu einem Gesamtrating von "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende weist Time Watch Investments derzeit eine Dividendenrendite von 2 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,26%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,4 HKD mit dem aktuellen Kurs übereinstimmt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt 0,43 HKD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.