Time Watch Investments Aktie: Aus, Aus, Aus!

Die Stimmung unter den Anlegern im Bezug auf Time Watch Investments ist neutral, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen gab es keine signifikanten positiven oder negativen Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine neutrale Bewertung.

Im Vergleich zur Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" hat Time Watch Investments in den letzten 12 Monaten eine Performance von 30,76 Prozent erzielt. Dies ist eine Outperformance von 12,26 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 18,5 Prozent. Im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite der Aktie bei 4,25 Prozent im letzten Jahr, was einer Überperformance von 26,51 Prozent entspricht. Aufgrund dieser positiven Performance erhält Time Watch Investments ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet wird die Aktie von Time Watch Investments als unterbewertet angesehen, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 26,72 insgesamt 19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 32,79 im Segment "Textilien Bekleidung und Luxusgüter". Aus fundamentaler Analyse erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Dynamik des Aktienkurses negativ ist. Der RSI für Time Watch Investments liegt bei 100, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 55,56, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating auf Basis des RSI.

Insgesamt erhält Time Watch Investments basierend auf dem Anleger-Sentiment, der Branchenvergleich Aktienkurs, den fundamentalen Aspekten und dem Relative Strength Index unterschiedliche Bewertungen. Während die Anleger-Stimmung und der Branchenvergleich neutral bzw. gut ausfallen, wird die Aktie aufgrund des RSI als "Schlecht" bewertet.