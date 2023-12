Time Publishing and Media löst Jubelsturm aus!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Time Publishing And Media in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu überwiegend positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien gibt Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit von Anlegern erhält. In Bezug auf Time Publishing And Media wurde in letzter Zeit nur unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als üblich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Time Publishing And Media. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 22,96 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Time Publishing And Media weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher für diesen Aspekt unserer Analyse ein "Gut"-Rating.

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Time Publishing And Media-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 11,62 CNH. Der letzte Schlusskurs (13,23 CNH) weicht also um +13,86 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (11,45 CNH) liegt über dem letzten Schlusskurs (+15,55 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Time Publishing And Media-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In den letzten zwei Wochen wurde Time Publishing And Media von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Äußerungen deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" einzustufen ist. Daher erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung für Time Publishing And Media.