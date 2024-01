Time Publishing and Media Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die Stimmung für Time Publishing And Media hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, wie unsere Analyse zeigt. Dies spiegelt sich auch in der verringerten Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien wider, was auf ein zurückgehendes Interesse an der Aktie hindeutet. Daher bewerten wir die Aktie insgesamt als "Schlecht".

Auch der Relative Strength Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, deuten auf eine negative Entwicklung hin. Der RSI liegt bei 80,27 und der RSI25 bei 54,37, was beide zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien sowie die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren zuletzt neutral, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung für die Anlegerstimmung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt ebenfalls negative Entwicklungen, da der Kurs der Aktie deutlich unter den Trendsignalen liegt.

Insgesamt erhält Time Publishing And Media daher Bewertungen von "Schlecht" in Bezug auf die Stimmung, den RSI und die technische Analyse.