Time Publishing and Media Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und die Diskussionen rund um Aktien. Diese können die Einschätzungen für Aktien beeinflussen und verändern. Bei Time Publishing And Media haben wir eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv. Dies führte zu einer Bewertung der Aktie mit "Gut". Das Anleger-Sentiment ergibt eine "Gut"-Einschätzung aufgrund der positiven Diskussionen.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Time Publishing And Media-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 11,38 CNH lag. Der letzte Schlusskurs weicht um -0,44 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Time Publishing And Media führt zu einer Einstufung als "Neutral" aufgrund der Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse in einem Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich also eine Bewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Diskussionstätigkeit, eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments, und eine "Neutral"-Bewertung in der technischen Analyse und des Relative Strength Index für die Time Publishing And Media-Aktie.