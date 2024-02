Time Out Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Fox":

Die technische Analyse von Time Out zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 48,66 GBP, was einem Kurs von 52,5 GBP entspricht, der um +7,89 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 52,82 GBP, was einer Abweichung von -0,61 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich also eine Einstufung als "Gut" basierend auf der technischen Analyse.

Die Stimmung der Anleger zu Time Out in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass in diesem Zeitraum überwiegend negative Themen diskutiert wurden, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 50 Punkte, was bedeutet, dass Time Out momentan als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 53,85 im neutralen Bereich. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität zu Time Out durchschnittlich ist und eine normale Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung, dem Relative Strength Index und dem Sentiment und Buzz.