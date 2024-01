Time Out Aktie: Der nächste starke Knaller!

Die Aktie von Time Out wird nicht nur anhand von harten Faktoren bewertet, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Kommunikation im Netz. In den letzten Monaten hat die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer neutralen Einschätzung für dieses Kriterium führt. Ebenso hat sich die Rate der Stimmungsänderung kaum verändert, was auch zu einer neutralen Gesamteinschätzung für Time Out führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien für Time Out wird ebenfalls als neutral bewertet. In den vergangenen Wochen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

In der technischen Analyse wird Time Out derzeit positiv bewertet, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 47,23 GBP, während der Aktienkurs bei 53,5 GBP liegt, was einer Abweichung von +13,28 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von +7,13 Prozent, was die Aktie ebenfalls als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Time Out derzeit überverkauft ist, mit einem Wert von 0 für den 7-Tage-Zeitraum und einem Wert von 15 für den 25-Tage-Zeitraum. Beide Werte führen zu einer positiven Gesamtbewertung des RSI als "Gut".

Insgesamt ergibt sich für Time Out eine neutrale Anleger-Stimmung und positive Bewertungen in der technischen Analyse, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt.