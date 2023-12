Time Out Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die technische Analyse der Time Out-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 46,54 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 53 GBP weicht um +13,88 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 48,93 GBP über dem letzten Schlusskurs (+8,32 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Time Out-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass zuletzt ausschließlich negative Meinungen über die Aktie von Time Out in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich vor allem mit negativen Themen rund um Time Out, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Auch das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung in den Diskussionen über Time Out in den letzten Wochen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Time Out wurde unwesentlich mehr oder weniger als normal diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 16,67 und für 25 Tage bei 14,29, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating "Gut" für die Time Out-Aktie basierend auf dem RSI.