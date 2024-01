Time Out Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der genutzt werden kann, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) auf einen Wertebereich von 0 bis 100 normiert. Ein RSI von 0 wird als "Gut" bewertet, was für den RSI25 zutrifft und zu einer Gesamtbewertung "Gut" führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Time Out eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt.

In den vergangenen vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich Time Out festgestellt werden. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Time Out bei 53,5 GBP liegt, was einer Entfernung von +13,11 Prozent vom GD200 (47,3 GBP) entspricht, und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 50,05 GBP, was einem Abstand von +6,89 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt.

Zusammenfassend kann der Kurs der Time Out-Aktie als "Gut" bewertet werden, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.