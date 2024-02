Time Out Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Die technische Analyse der Time Out Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 48,74 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 52,5 GBP liegt. Dies ergibt eine positive Differenz von +7,71 Prozent im Vergleich zum GD200 und wird daher als "Gut" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 52,78 GBP, was einen Abstand von -0,53 Prozent bedeutet und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf das Unternehmen Time Out in den letzten Tagen neutral. Sowohl positive als auch negative Ausschläge waren nicht zu verzeichnen. Die Anleger diskutierten weder positiv noch negativ über das Unternehmen, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Time Out-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 50, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI für die letzten 25 Handelstage liegt bei 52,63 und bestätigt ebenfalls das "Neutral"-Rating. Die Analyse der RSIs ergibt daher insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering. Dadurch ergibt sich auch hier eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie von Time Out daher als "Neutral" eingestuft.