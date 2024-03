Time Out Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die Time Out-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 49,09 GBP erreicht. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 54 GBP, was einem Unterschied von +10 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird bei der Charttechnik analysiert und liegt aktuell bei 52,69 GBP, was einem Unterschied von +2,49 Prozent zum letzten Schlusskurs bedeutet und somit eine "Neutral"-Bewertung ergibt.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt 33,33, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 40 und zeigt somit ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Kommunikation über Time Out in den sozialen Medien hat in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung gezeigt. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da die Häufigkeit der Beiträge zu dem Unternehmen sich nicht wesentlich von der Norm unterschieden hat.

Die Stimmung rund um die Time Out-Aktie war überwiegend negativ, wie unsere Analysten anhand von Kommentaren auf sozialen Plattformen festgestellt haben. Auch in den letzten zwei Tagen wurden vor allem negative Themen thematisiert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich also für die Time Out-Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus verschiedenen Blickwinkeln.