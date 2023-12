Time Out Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die Time Out-Aktie wird aktuell mit einem Kurs von 53 GBP gehandelt, was einer Entfernung von +13,22 Prozent vom GD200 (46,81 GBP) entspricht, was aus charttechnischer Sicht als "Gut"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 49,26 GBP, was einem Abstand von +7,59 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut"-Signal eingestuft wird. Zusammenfassend ergibt sich also eine "Gut"-Bewertung für den Aktienkurs der Time Out, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Aktie interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Gleichzeitig zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für das Sentiment und den Buzz rund um die Time Out-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Time Out-Aktie liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem 25-Tage-RSI führt zu einer "Gut"-Einstufung, da die Aktie auf 25-Tage-Basis als überverkauft gilt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Time Out.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Zusammenfassend ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für das Anleger-Sentiment in Bezug auf die Time Out-Aktie.