Time Out Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ betrachtet wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI für Time Out liegt bei 30, was als „Gut“ eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 55,56 und wird daher als „Neutral“ bewertet. Die Gesamteinschätzung kommt somit auf "Gut".

Die Diskussionen über Time Out in den sozialen Medien geben ein klares Signal zur Einschätzung und Stimmung rund um die Aktie. In den letzten Tagen wurden überwiegend neutrale Themen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Die Aktie von Time Out wird bezüglich der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Time Out. Weder besonders positive noch negative Themen dominierten die Diskussionen in den sozialen Medien. Daher wird das Sentiment und der Buzz als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Time Out-Aktie liegt bei 48,71 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 52 GBP liegt, was eine Abweichung von +6,75 Prozent darstellt. Auf dieser Basis erhält Time Out eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt steht hingegen bei 52,79 GBP, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (-1,5 Prozent). Daher wird die Time Out-Aktie in diesem Fall als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend erhält Time Out auf Basis der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.