Time Out Aktie: Einfach nur Spitze!

Die Time Out-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 47,59 GBP verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 53,5 GBP, was einem Unterschied von +12,42 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 50,51 GBP zeigt mit einem Schlusskurs über diesem Wert von +5,92 Prozent eine positive Entwicklung und wird ebenfalls mit einem "Gut"-Rating bedacht. Insgesamt erhält Time Out daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen lässt unsere Redaktion zu dem Schluss kommen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene neutral ist.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Time Out-Aktie zeigt einen RSI7-Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und einen RSI25-Wert von 14,29, was eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Time Out kaum Änderungen aufweisen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Time Out-Aktie daher als "Neutral"-Wert bewertet.