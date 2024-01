Time Out Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

In den vergangenen zwei Wochen wurde Time Out von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet, wie unsere Redaktion anhand der Kommentare und Wortmeldungen festgestellt hat. Auch in den letzten Tagen wurden vorwiegend negative Themen bezüglich des Werts angesprochen. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Anleger-Stimmung auf "Neutral" eingestuft. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) beurteilt die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Time Out-Aktie beträgt der RSI7 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25 liegt bei 14,29, was eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Index.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Time Out-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 47,59 GBP lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 53,5 GBP, was einem Unterschied von +12,42 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 50,51 GBP über dem gleitenden Durchschnitt (+5,92 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral"-Wert führt. Damit ist Time Out insgesamt als "Neutral"-Wert zu bewerten.