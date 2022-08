Finanztrends Video zu Silber



Los Angeles (ots/PRNewswire) -Der Kurzfilm Time Is Eternal - mit dem Model und der Schauspielerin Berite Labelle aus Los Angeles in der Hauptrolle, als Co-Autorin und Produzentin (https://www.beritelabelle.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3626664-1&h=2039988880&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3626664-1%26h%3D1434654470%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.beritelabelle.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.beritelabelle.com&a=https%3A%2F%2Fwww.beritelabelle.com)) wurde für den Preis für den besten Modefilm auf dem 10. jährlichen Berlin Fashion Film Festival nominiert https://berlinfashionfilm.awardsengine.com/?action=ows:entries.details&e=95530&project_year=2022 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3626664-1&h=2781266136&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3626664-1%26h%3D2671367483%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fberlinfashionfilm.awardsengine.com%252F%253Faction%253Dows%253Aentries.details%2526e%253D95530%2526project_year%253D2022%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fberlinfashionfilm.awardsengine.com%252F%253Faction%253Dows%253Aentries.details%2526e%253D95530%2526project_year%253D2022&a=https%3A%2F%2Fberlinfashionfilm.awardsengine.com%2F%3Faction%3Dows%3Aentries.details%26e%3D95530%26project_year%3D2022). Das Festival findet am Donnerstag, den 1. September, im Zoo Palast Kino in Berlin statt. (Informationen zu Eintrittskarten und weitere Einzelheiten finden Sie unter www.berlinfashionfilmfestival.net).Time Is Eternal wurde von Daniel Lir mitgeschrieben, der zusammen mit seiner Frau und Geschäftspartnerin Bayou Bennett von Dream Team Directors Regie führte .https://www.dreamteamdirectors.com/filmc343928d (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3626664-1&h=2948311706&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3626664-1%26h%3D217342466%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.dreamteamdirectors.com%252Ffilmc343928d%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.dreamteamdirectors.com%252Ffilmc343928d&a=.https%3A%2F%2Fwww.dreamteamdirectors.com%2Ffilmc343928d)Im Juli wurde Time Is Eternal beim 13. jährlichen La Jolla International Fashion Film Festival in Kalifornien mit drei Preisen ausgezeichnet (bester Film, beste Regie und beste Darstellerin), und der 15-minütige Film erhielt 10 Nominierungen.https://ljfff.com/iffa-award-winners-2021-2/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3626664-1&h=367575167&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3626664-1%26h%3D2619213275%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fljfff.com%252Fiffa-award-winners-2021-2%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fljfff.com%252Fiffa-award-winners-2021-2%252F&a=https%3A%2F%2Fljfff.com%2Fiffa-award-winners-2021-2%2F)Time Is Eternal spielt im heutigen Los Angeles und führt in die Gedankenwelt einer renommierten Schriftstellerin, die ihren neuesten Roman verfasst, in dem es um das fiktive Treffen zweier legendärer Frauen geht. Kleopatra VIII., Königin von Ägypten im ersten Jahrhundert v. Chr., trifft auf die englische Schriftstellerin und Frauenrechtlerin Mary Wollstonecraft, Mutter der Frankenstein-Autorin Mary Shelley.Der Film ist eine kraftvolle Ode an die weibliche Stärke und Gleichberechtigung und zeigt eine gefühlvolle Diskussion zwischen diesen beiden Vorreiterinnen. Der Kämpfer und der Schriftsteller, die beide als Liebende und als Kämpfer für eine Sache bekannt sind, betrachten ihre unterschiedlichen Ansätze zur Führung, die in einer gemeinsamen Leidenschaft gipfeln, die sich auf ewig verflechtet.„Wir wollten die Macht der Frauen in der Geschichte hervorheben, in einer Welt, die früher von Männern dominiert wurde", sagt Lir. „Ich habe mich stark mit Berites Ziel verbunden gefühlt, eine jüngere Generation über den bedeutenden (und unterrepräsentierten) Beitrag dieser Frauen zur Schaffung unserer Kultur zu informieren."Labelle beherrscht in ihrem Debütfilm vier Rollen - die der Schriftstellerin, Kleopatra, Wollstonecraft und einer Meerjungfrau, die das Schwimmen durch eine andere Dimension in der Zeit symbolisiert.„Mit Fantasie und Liebe kann man alles schaffen", sagt Labelle. „Ich möchte schöne Momente aus meiner Fantasiewelt schaffen. Dankbarkeit, Wissen und Geduld sind die anderen Elemente, die ich brauchte, um Time Is Eternalzu konzipieren. Folgen Sie mir auf meiner Entdeckungsreise durch die Zeit in bewegten Bildern"Der Film wurde im Paramour Estate im Stadtteil Silver Lake in Los Angeles gedreht, mit opulentem Dekor aus dem frühen zwanzigsten Jahrhundert, und die surrealen, traumhaften Bilder haben einen modischen Schwerpunkt.„Ich möchte, dass die Zuschauer von der Schönheit überwältigt werden und in eine Welt der Magie und Inspiration eintauchen, die ihnen hilft, ihre Probleme und alles, was wir als Menschheit in den letzten zwei Jahren durchgemacht haben, zu vergessen", sagt Bennett.Der Hollywood-Stylist und Kostümdesigner Lenov (der bereits mit Saweetie, Bebe Rexha und Iggy Azalea gearbeitet hat) hat für den Film hauptsächlich Vintage-Stücke ausgewählt.„Es war wirklich cool, historische Momente durch die Linse der Mode im Film nachzustellen", sagt Lenov. „Bei jeder Figur ging es um die Ermächtigung der Frauen, und ich wollte den Rahmen sprengen und den Figuren ein modisches Element und einen sexuelleren Twist geben. Ich dachte: „Was können wir aus der weiblichen Energie für die Generation Z und darüber hinaus machen? Ich möchte mich bei den Designern Michelle Hebert und Elie Madi bedanken, die mir geholfen haben, Maria und Kleopatra so zum Leben zu erwecken, wie ich sie mir vorgestellt habe."Seit Oktober 2021 hat Labelle für mehrere internationale Ausgaben von Vogue, Glamour, Harper's Bazaar und Marie Claireberichtet. Sie hat einen Abschluss als Affiliate Fine Arts (AFA) in Acting on Camera von der New York Film Academy in Los Angeles.Dream Team Directors hat bereits mit Persönlichkeiten wie Mark Ruffalo, Bella Hadid, Juliette Lewis, Lea Michele, Coldplay, Paris Hilton, Adidas, Smashbox Cosmetics, Atlantic Records und Chrome Hearts zusammengearbeitet. Ihr Kurzfilm aus dem Jahr 2019, Tombstone Pillow, hat breite Anerkennung gefunden und 33 Preise gewonnen.Twitter: @DreamTeamFilm @berite_labelle #Zeit IsEternalInstagram: @berite_labelle @dreamteamdirectors @bfff_bcLinks und Bilder zur Ansicht sind auf Anfrage erhältlich. Berite Labelle, Daniel Lir, Bayou Bennett und andere nominierte Teammitglieder stehen für Interviews zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie die Dream Team Directors: bayou@dreamteamdirectors.com , daniel@dreamteamdirectors.com 917-907-2169Video - https://mma.prnewswire.com/media/1882118/time_is_eternal__trailer___Original.mp4 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3626664-1&h=1802116537&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3626664-1%26h%3D1304812538%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1882118%252Ftime_is_eternal__trailer___Original.mp4%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1882118%252Ftime_is_eternal__trailer___Original.mp4&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1882118%2Ftime_is_eternal__trailer___Original.mp4) Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1882091/time_is_eternal_movie.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3626664-1&h=1804480220&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3626664-1%26h%3D1803624019%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1882091%252Ftime_is_eternal_movie.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1882091%252Ftime_is_eternal_movie.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1882091%2Ftime_is_eternal_movie.jpg) Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1882092/time_is_eternal_berite_labelle.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3626664-1&h=740290224&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3626664-1%26h%3D2785099046%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1882092%252Ftime_is_eternal_berite_labelle.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1882092%252Ftime_is_eternal_berite_labelle.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1882092%2Ftime_is_eternal_berite_labelle.jpg)Original-Content von: Berite Labelle, übermittelt durch news aktuell