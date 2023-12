Time Interconnect Aktie: Das kann keiner glauben

Der Aktienkurs von Time Interconnect hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,04 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich zeigt sich, dass ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um -1,44 Prozent gefallen sind, während Time Interconnect eine Outperformance von +5,48 Prozent verzeichnet. Im "Industrie"-Sektor war die mittlere Rendite im letzten Jahr bei -1,47 Prozent, wobei Time Interconnect um 5,51 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating für Time Interconnect in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Time Interconnect. Die Aktie wird deshalb von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Time Interconnect unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Bewertungen von privaten Nutzern in sozialen Medien haben in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral ausgesehen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit eine "Neutral"-Einstufung.

In der technischen Analyse zeigen sich interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Time Interconnect-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 1,52 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 1,31 HKD liegt, was einem Unterschied von -13,82 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, liegt der Wert bei 1,34 HKD, und der letzte Schlusskurs bei -2,24 Prozent nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für die Time Interconnect-Aktie in der einfachen Charttechnik somit ein "Neutral"-Rating.