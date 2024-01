Time Interconnect Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument in der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Time Interconnect wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 20 Punkten, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet und dem Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI einbringt. Im Vergleich dazu zeigt der RSI25 weniger Schwankungen und weist Time Interconnect weder als überkauft noch überverkauft aus, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Dividende weist Time Interconnect mit einer Ausschüttung von 0,82 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektrische Ausrüstung (6,33 %) eine niedrigere Bewertung auf, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, da die Differenz 5,51 Prozentpunkte beträgt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Time Interconnect wird als neutral eingestuft, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Diskussionen stattgefunden haben und sich der Meinungsmarkt weder positiv noch negativ mit Themen rund um Time Interconnect befasst hat.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung rund um die Aktie von Time Interconnect in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso weist die Diskussionsstärke in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend wird die Aktie von Time Interconnect aufgrund der verschiedenen Analysen insgesamt mit "Neutral" bewertet.