Time Interconnect Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Time Interconnect beträgt derzeit 14,01 und liegt 72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Elektrische Ausrüstung, was auf eine Unterbewertung der Aktie hinweist.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs um -11,84 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ab. Dies führt zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Schlusskurs hingegen nur um 0,75 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien in den letzten Wochen kaum verändert haben. Daher erhält Time Interconnect in dieser Kategorie eine neutrale Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Time Interconnect liegt bei 53,85, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich ebenfalls bei 54 und wird daher ebenfalls als neutral eingestuft.

Zusammenfassend erhält die Aktie von Time Interconnect aufgrund der verschiedenen Analysen insgesamt eine neutrale Bewertung.