Time Interconnect Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet darauf hin, dass eine Aktie preisgünstig ist, was bei Time Interconnect der Fall ist. Mit einem KGV von 10,51 liegt das Unternehmen unter dem Branchendurchschnitt von 46. Dies entspricht einer Differenz von 77 Prozent. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite schneidet Time Interconnect im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche schlecht ab, da die Dividendenrendite bei 0,99 Prozent liegt, während der Branchendurchschnitt bei 6,51 Prozent liegt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Aktie mit einem Kurs von 1,49 HKD derzeit +12,88 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was kurzfristig als positiv bewertet wird. Auf der anderen Seite beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage +4,93 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Time Interconnect ist insgesamt neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive fundamentale Bewertung aufgrund des niedrigen KGV, eine negative Bewertung in Bezug auf die Dividendenrendite und eine gemischte technische Einschätzung. Die Anleger-Stimmung ist neutral, was auf ein ausgewogenes Meinungsbild hinweist.