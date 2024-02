Time Interconnect Aktie: Enormes Potenzial ....

Die Time Interconnect wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 liegt bei 1,43 HKD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (1,43 HKD) um 0 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 1,31 HKD, was einer Abweichung von +9,16 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert eingestuft, was insgesamt zu einem Rating von "Gut" führt.

Das Anleger-Sentiment ist neutral, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und sich der Meinungsmarkt in den sozialen Medien in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Time Interconnect beschäftigt hat.

Im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche hat die Time Interconnect in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -6,05 Prozent erzielt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite der Time Interconnect um 7,42 Prozent unter dem Durchschnittswert.

Die technische Analyse zeigt, dass die Time Interconnect derzeit mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 6,25 überverkauft ist, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25-Wert von 44 signalisiert hingegen, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer Einstufung als "Neutral" auf dieser Basis führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung des RSI als "Gut".