Time Interconnect Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die technische Analyse von Time Interconnect zeigt gemischte Signale. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,43 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 1,35 HKD liegt, was einer Abweichung von -5,59 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Dagegen liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 1,31 HKD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 1,35 HKD (+3,05 Prozent) liegt. Daher wird Time Interconnect auf kurzfristiger Basis als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung ist ebenfalls neutral, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine überverkaufte Situation mit einem Wert von 28,57, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 50, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält Time Interconnect daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einstufung.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Time Interconnect mit einem Wert von 9,1 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche (45) liegt. Dies macht die Aktie relativ günstig und führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.