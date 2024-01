Time2U Intl Hldg Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Luxxu herangezogen. Der RSI7 zeigt aktuell 50 Punkte, was darauf hindeutet, dass Luxxu weder überkauft noch überverkauft ist, und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI überkauft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Luxxu-Aktie zeigt einen Wert von 0,08 HKD auf 200-Tage-Basis. Da der letzte Schlusskurs bei 0,06 HKD liegt, wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Luxxu in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den Diskussionen der letzten Wochen wurden weder positive noch negative Themen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern zeigt eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Luxxu-Aktie in den verschiedenen Analysen und Bewertungen ein "Schlecht"-Rating und eine "Neutral"-Einschätzung.