Timberline Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Der aktuelle Kurs der Timberline-Aktie liegt bei 0,04 USD und weist laut technischer Analyse ein "Schlecht"-Signal auf, da er um 42,86 Prozent vom GD200 (0,07 USD) entfernt ist. Der GD50 beträgt 0,05 USD und zeigt ebenfalls ein "Schlecht"-Signal an, da der Abstand -20 Prozent beträgt. Wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage nimmt, wird der Kurs der Timberline-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Beim 7-Tage-RSI beträgt der Wert 100 Punkte, was bedeutet, dass Timberline momentan überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 54,55, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auf Basis dieser Analyse wird Timberline abweichend als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Timberline liegt bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 8192,57 liegt. Diese schlechte Dividendenpolitik führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung durch die Redaktion.

Die Anleger-Stimmung bei Timberline in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Es wurden in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Timberline-Aktie also als "schlecht" bewertet, sowohl aufgrund der technischen Analyse als auch der Dividendenrendite. Die Anleger-Stimmung wird als neutral eingestuft.