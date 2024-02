Timberline Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Die Timberline-Aktie zeigt derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8342.85%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,05 USD für den Schlusskurs, wobei der letzte Schlusskurs bei 0,05 USD lag. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen ähnliche Werte und erhalten daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt in den letzten zwei Wochen eine überwiegend negative Stimmung gegenüber Timberline. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Der Relative Strength-Index ordnet die Timberline-Aktie als Neutral-Titel ein, mit Werten von 50 für den RSI7 und 50 für den RSI25. Dadurch ergibt sich ein Gesamtranking als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Timberline-Analyse vom 16.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Timberline jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Timberline-Analyse.

Timberline: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...