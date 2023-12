Timberline Aktie: Ist das wirklich alles?

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen AG Vz":

Die technische Analyse der Timberline-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,06 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,05 USD liegt. Dies entspricht einer Distanz von -16,67 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 0,05 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von 0 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Kommunikationsfrequenz wurden als "Neutral" bewertet.

Hinsichtlich der Dividende weist Timberline eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 8246,65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv, mit nur vereinzelten neutralen Einstellungen. Es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet, und die Anleger zeigten sich verstärkt positiv in Bezug auf das Unternehmen Timberline. Aufgrund dieser Analyse bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

