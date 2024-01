Timberland Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien für Timberland -Wa haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von unserer Analyse. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität für Timberland -Wa in den letzten vier Wochen, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite für Timberland -Wa beträgt derzeit 3,23 Prozent in Bezug auf das Kursniveau. Im Vergleich zum Mittelwert von 2,68 Prozent für diese Aktie liegt sie damit nur leicht darüber, weshalb unsere Analysten die Dividendenpolitik ebenfalls neutral bewerten.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an fünf Tagen und über den gesamten analysierten Zeitraum eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Timberland -Wa. Als Resultat bewerten wir die Aktie mit einem "Gut". Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Timberland -Wa liegt bei einem Wert von 9, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 15,6 Prozent für "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" unterdurchschnittlich ist. Aus fundamentaler Sicht ist Timberland -Wa daher unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.