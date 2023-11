Timberland Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Der Relative Strength Index (RSI) der Timberland -Wa Aktie zeigt, dass die Situation als überkauft betrachtet wird, da er bei 71,57 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 33, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Wer aktuell in die Aktie von Timberland -Wa investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,23 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Thrifts & Hypothekenfinanzierung einen geringeren Ertrag in Höhe von 3,23% erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt Timberland -Wa mit einer Rendite von -9,86 Prozent mehr als 12 Prozent darunter. Die "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -6,15 Prozent. Auch hier liegt Timberland -Wa mit 3,71 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt somit zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Timberland -Wa eingestellt waren. Es gab insgesamt drei positive und zwei negative Tage, sowie an zwei Tagen keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Timberland -Wa daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält Timberland -Wa von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.