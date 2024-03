Timberland Aktie: Keine Panik!

In der Internet-Kommunikation lässt sich mithilfe unserer Analyse starke positive oder negative Ausschläge im Sentiment und Buzz präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für Timberland -Wa hat sich in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert, weshalb wir der Aktie eine "Neutral"-Bewertung geben. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Timberland -Wa. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher von uns auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Im Bereich Fundamentalanalyse wird deutlich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Timberland -Wa mit 8,44 deutlich niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" (134,77). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung von "Gut" aus fundamentaler Sicht.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Timberland -Wa derzeit bei 28,24 USD verortet. Der Aktienkurs selbst liegt bei 26,88 USD, was einem Abstand von -4,82 Prozent entspricht und die Einstufung "Neutral" ergibt. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei -1,79 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Im Bereich Dividende zeigt sich, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Timberland -Wa aktuell bei 3 liegt. Dies bedeutet eine negative Differenz von -135,03 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung". Aus diesem Grund erhält Timberland -Wa in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.