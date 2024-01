Timberland Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz für die Aktie von Timberland -Wa in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Es wurden weder Zunahmen noch Abnahmen in den Diskussionsbeiträgen festgestellt, was zu diesem neutralen Rating führt.

Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,33 bewertet, was 39 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen in der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" (15,39). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf der fundamentalen Analyse.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, war in den letzten zwei Wochen besonders positiv für Timberland -Wa. An drei Tagen in den letzten zwei Wochen zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie heute mit "Gut" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat die Aktie von Timberland -Wa im letzten Jahr eine Rendite von -7,02 Prozent erzielt, was 18,08 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" beträgt 1,71 Prozent, und Timberland -Wa liegt aktuell 8,73 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.