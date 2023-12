Timbercreek Aktie: Das war ja klar …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Timbercreek wird der 7-Tage-RSI derzeit bei 64,18 Punkten bewertet, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 47,92, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung für Timbercreek ergibt insgesamt ein "Gut", basierend auf Empfehlungen der letzten 12 Monate. Für den vergangenen Monat zeigt sich ebenfalls eine positive Einstufung mit einem Kursziel von durchschnittlich 8,34 CAD, was einer potenziellen Entwicklung um 25,72 Prozent entspricht.

Die technische Analyse ergibt einen gleitenden Durchschnittskurs von 7,21 CAD, während der aktuelle Aktienkurs bei 6,63 CAD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200 von -8,04 Prozent, während der GD50 derzeit eine neutrale Bewertung mit einem Abstand von +2,31 Prozent erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigen Analysen eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Veränderung der Stimmung für Timbercreek. Basierend auf diesen Faktoren erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet.