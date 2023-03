Timber Pioneer zu zwei Drittel an Universal Investment vermietet

Finanztrends Video zu Platin



Frankfurt am Main (ots) -- Universal Investmentmietet in Frankfurts erstem Holz-Hybrid-Bürogebäude ca. 10.000 m2- Timber Pioneer bietet insgesamt mehr als 15.000 m2 im ersten Holz-Hybrid-Büro Frankfurts- Übergabe an Universal Investment als Ankermieter in Q2/2024, Mietdauer 12 JahreNicht einmal vier Monate nach dem Richtfest unterzeichnen UBM Development und Paulus Immobilien, die den Timber Pioneer in einem 75:25 Joint Venture errichten, mit Universal Investment einen Mietvertrag über fast 10.000 m2. Universal Investment wird mit ca. 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Flächen nutzen. „Die Vermietung zeigt, dass unser Strategiewechsel aufgeht“, erläutert Martin Löcker, COO der UBM Development AG, „UBM kommt damit dem Ziel, europäischer Marktführer in der Entwicklung von Holzbauten zu werden, einen weiteren Schritt näher.“Der Timber Pioneer entsteht im Frankfurter Europaviertel in direkter Nachbarschaft zum ebenfalls von den beiden Partnern errichteten F.A.Z. Tower als Frankfurts erstes Bürohaus in Holz-Hybrid-Bauweise. Der 8-geschossige Timber Pioneer bietet 14.100 Quadratmeter Bürofläche und rund 1.500 Quadratmeter Retailfläche. Das Gebäude ist nicht nur ein Green Building, sondern auch ein Smart Office und bietet den Nutzern zukunftsweisende Arbeitsplatzmöglichkeiten, vom Einzelbüro bis hin zu Open-Space-Konzepten. Der Mietvertrag mit Universal Investment hat eine Dauer von 12 Jahren.„Universal Investment ist die am stärksten wachsende Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) in Deutschland, entsprechend investieren wir in unser Team. Mit dem New-Work-Konzept, das wir an unserem künftigen Hauptsitz im Timber Pioneer umsetzen werden, stärken wir auch unser Profil als innovativer Arbeitgeber. Für den Timber Pioneer spricht zudem, dass es als Holz-Hybrid-Gebäude höchste Nachhaltigkeitskriterien erfüllt und deswegen perfekt zu unserer klaren Nachhaltigkeitsstrategie passt,“ so Michael Reinhard, CEO von Universal Investment. Universal Investment wurde bei der Anmietung von JLL beraten.„Der Timber Pioneer setzt mit dieser Vermietung ein deutliches Signal in einer schwierigen Zeit“, betont Bertold Wild, Vorsitzender der Geschäftsführung der UBM Development Deutschland GmbH, „und er ist der erfolgreiche Auftakt für eine ganze Timber Family in Deutschland.“Christian Paulus, Geschäftsführer der Paulus Immobilien GmbH, weist darauf hin, dass „… nicht nur der exzellente Standort, sondern auch die innovative und nachhaltige Bauweise dem Mieter und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hervorragende Voraussetzungen bieten, die sicher auch Investoren als Kunden werden zu schätzen wissen.“ In naher Zukunft sorgt eine Haltestelle der U-Bahnlinie 5 vor der Tür für optimale Anbindung an den ÖPNV.Beim Timber Pioneer wurden rund 1.800 Kubikmeter Holz verbaut, in denen circa 1.800 Tonnen CO2 gebunden sind. Die intensive Begrünung von Innenhof und Dachterrasse verbessert das städtische Mikroklima. Das E-Mobility-Konzept mit Sharing-Angeboten und E-Ladestationen reduziert ebenfalls den CO2-Ausstoß in der Gesamtbetrachtung der Gebäudenutzung. Durch den ressourcenschonenden Materialeinsatz von FSC-zertifiziertem Fichtenholz kann der Rohbau der Bürogeschosse nahezu CO2-neutral errichtet werden, die industriell vorgefertigten Verbund-Elemente haben zudem die Bauarbeiten erheblich beschleunigt und die LKW-Anlieferungen um den Faktor 7 reduziert.UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau-Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt auf Green Building und Smart Office in Großstädten wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Das Platin-Rating von EcoVadis sowie der Prime-Status von ISS ESG bestätigen die konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. Mit 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten Transparenzanforderungen.Universal Investment ist seit 1968 in Frankfurt als sogenannte Master- und Service-KVG aktiv. Das Unternehmen bietet institutionellen Investoren wie Pensionskassen oder Versorgungswerken und Asset Managern wie Vermögensverwaltern als Fondsadministrator Lösungen für alle Anlageklassen. Als einer von sehr wenigen Anbietern am Fondsstandort Frankfurt ist das Unternehmen auch international sehr erfolgreich, weil es sehr kundenindividuelle B2B-Lösungen anbietet. Über 1.700 Mitarbeitende betreuen an den Standorten in Frankfurt, Luxemburg, Dublin, London, Paris, Hamburg und Krakau über 2.000 Fonds mit einem Vermögen von über 975 Milliarden Euro.Pressekontakt:Sven HoffmannHead of Marketing DeutschlandUBM Development Deutschland GmbHTelefon: +49 30 91 58 06 50E-Mail: sven.hoffmann@ubm-development.comKarl AbentheuerHead of Corporate CommunicationsUBM Development AGMob.: + 43 664 801873184E-Mail: karl.abentheuer@ubm-development.comAlexandra SchwarzPaulus Immobilien GmbHTelefon: +49 89 693 50 60E-Mail: schwarz@paulus-immobilien.groupOriginal-Content von: UBM Development AG, übermittelt durch news aktuell