Timber Pharmaceuticals Aktie: Das war abzusehen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dabei wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Für Timber liegt der RSI7 aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält Timber eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 55,28, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung für den RSI25 hindeutet. Insgesamt erhält das Timber-Wertpapier also ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In den letzten zwei Wochen wurde Timber von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Aus diesem Grund wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird auch in diesem Bereich die Aktie mit "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt.

Die Dividendenrendite für Timber beträgt derzeit 0 Prozent, was leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Aus diesem Grund erhält Timber eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.