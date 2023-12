Timber Pharmaceuticals Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Timber ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Gesamteinschätzung führt. Auch die Diskussionintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine neutrale Bewertung hin.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien wird Timber derzeit als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 0,55 liegt, während der Branchendurchschnitt bei 104,48 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse zeigt, dass die Timber-Aktie derzeit überkauft ist, sowohl auf Basis der letzten 7 Tage als auch der letzten 25 Handelstage. Der Relative Strength Index (RSI) beträgt aktuell 71 für die letzten 7 Tage und 84,85 für die letzten 25 Tage. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating auf Basis der RSI-Analyse.

Insgesamt ergibt die Analyse der Anlegerstimmung, der fundamentalen Kriterien und des Relative Strength Index ein neutrales bis schlechtes Rating für die Timber-Aktie.